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11:12, 30 июля 2024Бывший СССР

В Грузии создали реестр для регистрации иноагентов

Минюст Грузии создал реестр для регистрации организаций по закону об иноагентах

Фото: Cao Yang / XinHua / Globallookpress.com

Минюст Грузии создал реестр для регистрации организаций в соответствии с принятым парламентом законом об иноагентах. Об этом во время брифинга сообщил министр юстиции страны Рати Брегадзе, передает грузинское издание Business media.

По его словам, с 1 августа организации, подпадающие под критерии иноагентов, смогут подать соответствующие декларации.

29 июля оппозиционные депутаты парламента Грузии подали в Конституционный суд страны иск против закона «О прозрачности иностранного влияния». До этого аналогичный иск подала президент республики Саломе Зурабишвили.

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