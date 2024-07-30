В Грузии создали реестр для регистрации иноагентов

Минюст Грузии создал реестр для регистрации организаций по закону об иноагентах

Минюст Грузии создал реестр для регистрации организаций в соответствии с принятым парламентом законом об иноагентах. Об этом во время брифинга сообщил министр юстиции страны Рати Брегадзе, передает грузинское издание Business media.

По его словам, с 1 августа организации, подпадающие под критерии иноагентов, смогут подать соответствующие декларации.

29 июля оппозиционные депутаты парламента Грузии подали в Конституционный суд страны иск против закона «О прозрачности иностранного влияния». До этого аналогичный иск подала президент республики Саломе Зурабишвили.