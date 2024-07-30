Врач назвала правила тренировок для людей с лишним весом

Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Ольга Уланкина назвала правила тренировок для людей с лишним весом. Ее слова приводит РИА «ТОП68».

Врач рекомендовала людям с избыточным весом сочетать разные виды физических нагрузок — кардио, силовые упражнения и растяжку. При этом стоит избегать высокоинтенсивных интервальных тренировок, таких как кроссфит, так как они нагружают сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.

Для кардионагрузок Уланкина посоветовала ходьбу, езду на велосипеде или велотренажере, греблю или танцы. Бег и прыжки стоит избегать, так как при лишнем весе они могут вызвать дискомфорт и травмы суставов.

Ранее реабилитолог Матвей Одинцев указал на опасность лишнего веса. В частности, по его словам, у полных людей велик риск развития диабета и болезней суставов.