Врач предупредила об опасных последствиях профилактических чисток

Хирург Зубова рассказала, что кишечнику не нужны профилактические чистки

Хирург, колопроктолог Нина Зубова рассказала, что в интернете можно найти множество способов профилактических чисток кишечника, которые на самом деле не нужны. Об их опасных последствиях доктор предупредила в комментарии для «Газеты.Ru».

Врач объяснила, что у здорового человека при хорошем метаболизме все токсины выводятся из организма. Специальные детокс-программы, призванные очистить организм, в действительности могут навредить здоровью, предупредила врач.

Так, некоторые представители альтернативной медицины рекомендуют для очистки организма делать клизмы. Однако, как объяснила Зубова, в действительности их нужно делать под врачебным контролем и при наличии медицинских показаний. Частые клизмы без показаний вымывают полезную микрофлору, уточнила врач.

Часто сторонники альтернативной медицины в воду для клизм добавляют отвары лекарственных растений, уксус, лимонный сок и даже кофе. Эти ингредиенты могут привести к диарее, спастическому запору, ожогу слизистой оболочки. Тем более нельзя с помощью клизм и подобных им процедур лечить хронические запоры, геморрой, паразитозы и другие заболевания Нина Зубова хирург, колопроктолог

Гидроколонотерапию, которую также могут рекомендовать в детокс-программах, врач назвала еще более агрессивным и опасным методом очищения кишечника. После процедуры не только уничтожается микрофлора, но и возникает риск обезвоживания и даже травматизации стенки кишечника.

Другие популярные способы, которые продвигают сторонники чисток — детокс-диеты и БАДы — зачастую содержат мочегонные и слабительные ингредиенты, которые обезвоживают организм и нарушают баланс электролитов, объяснила Зубова. К тому же при злоупотреблении ими страдает печень.

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