Женщина украла из церкви 25 миллионов рублей на подарки тиктокерам

В США сотрудница церкви украла 300 тысяч долларов на подарки тиктокерам

В штате Алабама, США, женщина украла 300 тысяч долларов (25 миллионов рублей) из церкви и потратила их на виртуальные подарки тиктокерам. Об этом сообщает Al.com.

35-летняя Кристен Мари Баттоклетти работала в приходской католической церкви помощником по административным вопросам. Согласно данным прокуратуры штата, с апреля по октябрь 2023 года она осуществила более 600 несанкционированных транзакций.

Известно, что сотрудница церкви успела потратить только 220 тысяч украденных долларов (18,8 миллиона рублей). С помощью них она оплачивала виртуальные подарки TikTok-блогерам и покрывала некоторые личные расходы, пока ее незаконной деятельностью не заинтересовалось ФБР.

Во время судебного разбирательства Баттоклетти признала себя виновной в мошенничестве. Ей может грозить до 20 лет лишения свободы. Приговор женщине будет вынесен в ноябре 2024 года.

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