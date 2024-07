Показан вред пищи с большим количеством аминокислоты метионина

PNAS: пища с метионином способствует трудноизлечимому раку головы и шеи

Ученые Университета Южной Калифорнии показали, что употребление пищи с большим количеством аминокислоты метионина может быть вредно тем, что это способствует развитию трудноизлечимого рака ротовой полости и дыхательных путей. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Верхняя аэродигестивная плоскоклеточная карцинома представляет собой распространенную и агрессивную злокачественную опухоль дыхательных путей головы и шеи, ежегодно поражающую более полумиллиона человек. Несмотря на высокую распространенность этого типа рака, существует мало эффективных вариантов лечения.

Ученые обнаружили, что метионин присутствует в повышенных концентрациях в раке полости рта по сравнению с другими типами раковых опухолей. При этом метионин является незаменимой аминокислотой, которую человек получает из пищи, включая креветки, яйца и говядину.

В ходе исследования команда заблокировала транспортер LAT1 — мембранный белок, который переносит метионин внутрь клеток, — в результате чего рост опухолей замедлился.

Эксперименты с животными и лабораторными органоидами показали, что диета с низким содержанием метионина замедляет рост опухолей в два раза по сравнению с обычной диетой. Эта диета может быть эффективной, так как раковые клетки более зависимы от метионина, в то время как нормальные клетки менее чувствительны к его дефициту.

Будущие клинические испытания будут направлены на изучение эффективности использования низкометионной диеты для пациентов с раком полости рта. Важно выяснить, какие пациенты извлекут наибольшую пользу из таких вмешательств, что может открыть новые пути для более целенаправленного и эффективного лечения рака.