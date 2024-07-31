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10:01, 31 июля 2024Россия

Вирусолог заявил об опасности возобновления пандемии коронавируса

Вирусолог Чепурнов заявил об опасности возобновления пандемии коронавируса

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Существует опасность возобновления пандемии коронавируса, считает профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. О вероятности такого сценария он заявил в беседе с «Лентой.ру».

По мнению вирусолога, пандемия коронавируса может возобновиться по ряду причин. Во-первых, так как длительность иммунитета невысокая — примерно полгода, и люди болеют по многу раз. Во-вторых, ситуацию осложняет существование лабораторных и природных резервуаров, где сохраняются исходные формы коронавируса, сообщил специалист.

«Мы, вообще, уже практически никакой защиты не имеем от них, да и вакцину уже перестали выпускать, поэтому вполне возможен возврат этих вещей. На сегодняшний день совсем не обязательно, что омикрон совершенно заблокировал возможность возврата уханьского варианта или дельты, которая на сегодняшний день является самым тяжелым вариантом из всех, которые нас посещали. Это первый момент», — поделился Чепурнов.

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Второй момент, на который указал эксперт — это высокая способность коронавируса не только к мутациям, но и к различным рекомбинациям. Он признался, что опасается природной рекомбинации с теми коронавирусами, которые напугали человечество своей высокой летальностью, но не получили широкого распространения.

«Я имею в виду пресловутый MERS, у которого летальность под 40 процентов и самый первый SARS, который еще атипичной пневмонией называли, который нас всех изрядно напряг в 2002-2003 году. Кроме этого, есть еще ряд неприятных природных вариантов, которые на человека пока не переходили, но, как мы видим, это легко происходит даже в природе, а потом мы должны не забывать о том, что есть специфические люди с очень шаловливыми ручками», — заключил вирусолог.

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