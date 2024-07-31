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16:30, 31 июля 2024Забота о себе

Раскрыты самые эффективные способы укрепить мышцы ног

Врач спортивной медицины Нечаев: укрепить ноги поможет «виртуальный стул»

Фото: IMAGO / Zoonar.com / Yuri Arcurs / Globallookpress.com

Несколько простых упражнений помогут сделать ноги крепкими и выносливыми, рассказали врач спортивной медицины высшей категории, мастер спорта по марафон­скому бегу Владимир Нечаев и тренер по оздоровительному фитнесу Ольга Чижевская. Самые эффективные способы укрепить мышцы они раскрыли россиянам в беседе с aif.ru.

По словам экспертов, сделать ноги крепче поможет упражнение «виртуальный стул». «Подойдите к стене и прислонитесь к ней спиной. Согните колени и спуститесь вниз, словно вы сидите на невидимом стуле. Задержитесь в этом положении на несколько секунд», — описали технику выполнения упражнения специалисты.

Кроме того, для ног полезно упражнение «сила сопротивления». Для его выполнения нужно сесть на пол, вытянув ноги перед собой, зацепить стопы фитнес-резинкой, держать ее руками, а стопами стараться растягивать резинку, преодолевая сопротивление.

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Также для ног будет полезно упражнение «скалолаз», рассказали тренеры. Для его выполнения они рекомендуют встать в планку, опершись на предплечья и пальцы ног и расположив спину параллельно полу. После нужно поочередно подтягивать к животу то одну, то другую ногу в течение минут, пока в руках не возникнет сильное напряжение.

Ранее психолог Ацуши Кавакубо назвал оригинальные способы продлить жизнь. По словам Кавакубо, положительное влияние маникюра на психику доказали японские ученые, установившие, что беззаботные разговоры во время процедуры в салоне красоты, известные как «поверхностное самораскрытие», связаны с увеличением количества положительных эмоций.

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      Александра Лисица
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