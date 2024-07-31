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16:30, 31 июля 2024Моя страна

Урожайность в России захотели повысить с помощью дронов-агрономов

Ученые в СКФУ создали беспилотники, полезные для земледелия в России

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) ученые разработали полезные в хозяйстве дроны-агрономы. Новые гаджеты повысят эффективность точного земледелия и посевов, сообщается на сайте учебного учреждения.

Таким образом, с помощью устройств становится возможным повысить урожайность в России.

Аграрии сейчас часто выбирают беспилотные летательные и космические аппараты: эта техника помогает им отслеживать состояние почвы и развитие растений. При этом ученые отметили, что космические устройства не позволяют составлять физико-химические параметры почвы вблизи корневой системы растений.

«Агротехнологии уже давно перешли на уровень цифровых, что дает новый потенциал для оптимизации процессов в сельском хозяйстве», — заявил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Авторы идеи предложили использовать радиолокационную систему с эффекторм Брюстера для точечного анализа физико-химических свойств почвы. В охвате площади как раз будут использоваться новые дроны. «Адекватность методики была не только экспериментально доказана, но и опробована на нескольких агропредприятиях нашего региона», — добавил один из исследователей Геннадий Линец.

Ранее гаджет для борьбы с борщевиком, считающимся чрезвычайно опасным растением, создали ученые Юго-Западного университета (ЮЗГУ). На «робота-убийцу» борщевика оформили патент. Тем временем найдено применение и опасному борщевику — в ПГНИУ разработали способ извлечения эфирного масла из его плодов.

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