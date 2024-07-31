В России испытают краску для маскировки в ИК-диапазоне

Центр «Ривир» и компания Hiderx испытывают краску для маскировки в ИК-диапазоне

Российские Центр развития и внедрения инновационных решений («Ривир») и компания Hiderx испытывают краску для маскировки военной техники в инфракрасном (ИК) диапазоне. Об этом со ссылкой на директора Центра «Ривир» Станислава Геворкяна сообщает ТАСС.

«Образцы имеют разную текстуру и покрытие, поскольку для различных видов техники и оружия нужна разная краска, способы нанесения также разнятся», — сказал руководитель.

Директор добавил, что краска обеспечивает экранирование за счет поддержания температуры окружающей среды. «При использовании оружие, любая бронетехника нагреваются и отлично видны противнику в тепловизоры. Соответственно, их необходимо маскировать», — напомнил Геворкян.

Ранее агентство сообщило, что компания HiderX запустила серийное производство маскировочных «костюмов-невидимок».

В мае ТАСС со ссылкой на компанию сообщило, что подразделения Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции получили около 600 «костюмов-невидимок», которые размывают силуэт.