Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала свою преемницу на этой должности. Ее слова приводит Sputnik Абхазия.
Винер сделала выбор в пользу десятикратной чемпионки мира Ольги Капрановой. «Я думаю, что в дальнейшем она возьмет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем ВФХГ», — рассказала она.
Ранее Винер заявила, что отечественную гимнастику пытаются уничтожить. «Так же, как и во всех других областях, так и в гимнастике. Ничему удивляться не надо», — посчитала она.
Винер возглавляет ВФХГ с 2008 года. 30 июля она отпраздновала 76-летие.