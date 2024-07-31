Винер заявила, что видит своей преемницей на посту президента ВФХГ Капранову

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала свою преемницу на этой должности. Ее слова приводит Sputnik Абхазия.

Винер сделала выбор в пользу десятикратной чемпионки мира Ольги Капрановой. «Я думаю, что в дальнейшем она возьмет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем ВФХГ», — рассказала она.

Ранее Винер заявила, что отечественную гимнастику пытаются уничтожить. «Так же, как и во всех других областях, так и в гимнастике. Ничему удивляться не надо», — посчитала она.

Винер возглавляет ВФХГ с 2008 года. 30 июля она отпраздновала 76-летие.