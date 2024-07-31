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16:22, 31 июля 2024Спорт

Винер назвала свою преемницу

Винер заявила, что видит своей преемницей на посту президента ВФХГ Капранову
Ольга Капранова

Ольга Капранова. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала свою преемницу на этой должности. Ее слова приводит Sputnik Абхазия.

Винер сделала выбор в пользу десятикратной чемпионки мира Ольги Капрановой. «Я думаю, что в дальнейшем она возьмет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем ВФХГ», — рассказала она.

Ранее Винер заявила, что отечественную гимнастику пытаются уничтожить. «Так же, как и во всех других областях, так и в гимнастике. Ничему удивляться не надо», — посчитала она.

Винер возглавляет ВФХГ с 2008 года. 30 июля она отпраздновала 76-летие.

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      Дарья Коршунова
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