Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:05, 1 августа 2024Россия

Число пострадавших при взрыве и обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло

МЧС России: число пострадавших в Нижнем Тагиле выросло до 12, шестеро — дети
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Кадр: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Число пострадавших при взрыве и обрушении пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле выросло до 12. Об этом сообщает пресс-служба МЧС, заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По заявлению МЧС, шестеро из пострадавших — дети. Спасательные работы на месте обрушения продолжаются, в них принимают участие более 450 специалистов. Также сообщается, что по поручению главы МЧС Александра Куренкова в Нижний Тагил отправлен борт Ил-76 с дополнительными бригадами спасателей.

О взрыве газа в Свердловской области стало известно утром 1 августа. В пятиэтажном жилом доме Нижнего Тагила в результате случившегося обрушились два подъезда.

Очевидцы сняли на видео спасение оказавшегося под завалами трехмесячного ребенка. Под обломками могут оставаться еще несколько человек.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Москва и Запад способны на переговоры». Почему обмен заключенными между Россией и США вызвал тревогу на Украине?

      Автобус с туристами опрокинулся в российском регионе

      Украину назвали страной неизвестных улиц и потерянных смыслов

      Российский депутат — боец ММА нокаутировал автомобилиста

      В США ужаснулись масштабу потерь ВСУ

      В Сочи захотели усилить контроль за навязывающими морские прогулки промоутерами

      В Иране раскрыли детали гибели главы политбюро ХАМАС и пообещали отомстить

      Путин направил соболезнования Ким Чен Ыну

      В реке на границе с Румынией вновь нашли утопленника

      Евросоюзу предсказали ужасные издержки из-за помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше