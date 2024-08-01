Число пострадавших при взрыве и обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло

МЧС России: число пострадавших в Нижнем Тагиле выросло до 12, шестеро — дети

Число пострадавших при взрыве и обрушении пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле выросло до 12. Об этом сообщает пресс-служба МЧС, заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По заявлению МЧС, шестеро из пострадавших — дети. Спасательные работы на месте обрушения продолжаются, в них принимают участие более 450 специалистов. Также сообщается, что по поручению главы МЧС Александра Куренкова в Нижний Тагил отправлен борт Ил-76 с дополнительными бригадами спасателей.

О взрыве газа в Свердловской области стало известно утром 1 августа. В пятиэтажном жилом доме Нижнего Тагила в результате случившегося обрушились два подъезда.

Очевидцы сняли на видео спасение оказавшегося под завалами трехмесячного ребенка. Под обломками могут оставаться еще несколько человек.