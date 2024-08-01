К месту обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле направили авиамедицинские бригады

Две авиамедицинские бригады направлены к обрушившемуся дому в Нижнем Тагиле

К месту обрушения жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле направили две авиамедицинские бригады. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России в Telegram-канале ведомства.

По сообщению чиновников, направленные к частично обрушившемуся дому бригады укомплектованы эвакуационными модулями и специальным медоборудованием.

«Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России», — заявили в ведомстве.

Взрыв газа в Нижнем Тагиле произошел утром 1 августа. По предварительной информации, взрыв произошел из-за газового баллона. Нескольких человек, среди которых два ребенка, уже спасли из-под обломков.