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12:32, 1 августа 2024Россия

К месту обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле направили авиамедицинские бригады

Две авиамедицинские бригады направлены к обрушившемуся дому в Нижнем Тагиле

Фото: Пресс-служба главы города Нижнего Тагила / РИА Новости

К месту обрушения жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле направили две авиамедицинские бригады. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России в Telegram-канале ведомства.

По сообщению чиновников, направленные к частично обрушившемуся дому бригады укомплектованы эвакуационными модулями и специальным медоборудованием.

«Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России», — заявили в ведомстве.

Взрыв газа в Нижнем Тагиле произошел утром 1 августа. По предварительной информации, взрыв произошел из-за газового баллона. Нескольких человек, среди которых два ребенка, уже спасли из-под обломков.

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      Марк Леонов
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