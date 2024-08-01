Назван срок первого применения F-16 Украиной

Военный эксперт Глазунов: Украина может применить первые F-16 через месяц

Украина может применить первые самолеты F-16 на поле боя через месяц после получения, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможный срок начала эксплуатации этих истребителей.

Вначале нужно будет разобраться с документацией. Я не уверен, что она на русском или украинском языке. Затем нужно провести тренировочные полеты, чтобы летчик почувствовал, привык к самолету, а затем использовать его в боевых условиях. Думаю, месяца будет достаточно Олег Глазунов военный эксперт

«Там всего прибыло не так много самолетов. Учитывая протяженность линии фронта, которая идет от Курской области и до Черного моря, это очень большая территория, большая протяженность линии фронта. Поэтому те самолеты, которые Киев получил, не создадут превосходства в воздухе для Украины, ситуации они особо не изменят. Они позволят Украине наносить удары по скоплению наших войск, но ситуацию они не изменят. Как было у нас превосходство в воздухе, так оно и останется», — сказал он.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не будет официально подтверждать получение боевых американских самолетов F-16.

31 июля агентство Bloomberg сообщило, что первая пария этих истребителей прибыла на территорию Украины от союзников. При этом сколько именно самолетов получил Киев, не уточняется.

По информации Politico, Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют отправить Киеву более 60 F-16 этим летом.