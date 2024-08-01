Российский пловец пожаловался на олимпийский бассейн

Пловец Сомов заявил, что глубина бассейна на Олимпиаде не соответствует нормам

Российский пловец Евгений Сомов пожаловался на олимпийский бассейн. Его слова приводит «Матч ТВ».

Сомов заявил, что глубина бассейна на Олимпийских играх в Париже не соответствует нормам. «Норматив по глубине бассейна — три метра, здесь он 2,15 метра плюс камеры, много оборудования внизу, воды гораздо меньше. Может, из‑за этого все так плывут. Но все плывут в одном бассейне», — рассказал он.

Сомов выступал на Играх на двух дистанциях. Он дошел до полуфинала на дистанции 100 метров брассом и проиграл в предварительных заплывах на дистанции 50 метров вольным стилем. Таким образом, пловец завершил выступления в Париже.

Сомов — единственный представитель России на Олимпиаде в водных видах спорта. Он, как и другие 14 его соотечественников, выступает на Играх в Париже под нейтральным флагом.