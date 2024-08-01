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15:28, 1 августа 2024Спорт

Российский пловец пожаловался на олимпийский бассейн

Пловец Сомов заявил, что глубина бассейна на Олимпиаде не соответствует нормам

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Российский пловец Евгений Сомов пожаловался на олимпийский бассейн. Его слова приводит «Матч ТВ».

Сомов заявил, что глубина бассейна на Олимпийских играх в Париже не соответствует нормам. «Норматив по глубине бассейна — три метра, здесь он 2,15 метра плюс камеры, много оборудования внизу, воды гораздо меньше. Может, из‑за этого все так плывут. Но все плывут в одном бассейне», — рассказал он.

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Сомов выступал на Играх на двух дистанциях. Он дошел до полуфинала на дистанции 100 метров брассом и проиграл в предварительных заплывах на дистанции 50 метров вольным стилем. Таким образом, пловец завершил выступления в Париже.

Сомов — единственный представитель России на Олимпиаде в водных видах спорта. Он, как и другие 14 его соотечественников, выступает на Играх в Париже под нейтральным флагом.

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      Дарья Коршунова
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