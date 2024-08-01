Российский пловец пожаловался на олимпийский бассейн

Российский пловец Евгений Сомов пожаловался на олимпийский бассейн. Его слова приводит «Матч ТВ».
Сомов заявил, что глубина бассейна на Олимпийских играх в Париже не соответствует нормам. «Норматив по глубине бассейна — три метра, здесь он 2,15 метра плюс камеры, много оборудования внизу, воды гораздо меньше. Может, из‑за этого все так плывут. Но все плывут в одном бассейне», — рассказал он.
Сомов выступал на Играх на двух дистанциях. Он дошел до полуфинала на дистанции 100 метров брассом и проиграл в предварительных заплывах на дистанции 50 метров вольным стилем. Таким образом, пловец завершил выступления в Париже.
Сомов — единственный представитель России на Олимпиаде в водных видах спорта. Он, как и другие 14 его соотечественников, выступает на Играх в Париже под нейтральным флагом.