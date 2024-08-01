Сборная Китая упрочила лидерство в медальном зачете Олимпиады-2024

Сборная Китая упрочила лидерство в общекомандном медальном зачете Олимпиады-2024

Сборная Китая упрочила лидерство в общекомандном медальном зачете летних Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам шестого соревновательного дня, в рамках которого было разыграно 18 комплектов наград, китайские спортсмены взяли еще две золотые медали. Победу в стрельбе из винтовки с 50 метров одержал Лю Юйкунь, а Ян Цзяюй первенствовала в спортивной ходьбе на 20 километров. Теперь в активе китайцев 11 золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград.

Лучше всех 1 августа выступила сборная США. Американцы взяли четыре золота и вышли на второе место в медальном зачете. В их активе девять медалей высшего достоинства, 15 серебряных и 13 бронзовых наград. Тройку сильнейших замыкает Франция (8, 11, 8).

Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Олимпиада завершится 11 августа.