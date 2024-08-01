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07:30, 1 августа 2024Экономика

В России нашли вакансии с зарплатами до 800 тысяч

«Зарплата.ру»: управляющий АЗС в Подмосковье может получать от 800 тысяч рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Управляющий АЗС, зубной техник и офтальмохирург оказались одними из тех, кому в России предлагают самую высокую заработную плату. Соответствующий топ составили эксперты исследовательского центра «Зарплата.ру» (материал есть в распоряжении «Лента.ру»).

Оказалось, что в Московской области (Фрязино) ищут управляющего модульными АЗС, которому обещают заработную плату от 800 тысяч рублей. В его обязанности будет входить ведение отчетности, контроль за порядком, работа с клиентами и прочее.

Одно из московских агентств недвижимости готово платить от 500 тысяч рублей управляющему отделом маркетинга. За такие деньги он будет разрабатывать соответствующую стратегию, анализировать рекламные кампании, создавать новые идеи, планировать бюджет и так далее.

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С таким же зарплатным предложением выступила федеральная сеть наркологических клиник, которая ищет руководителя сервисной службы. Он будет заниматься документооборотом, контролировать оборот лекарственных препаратов, взаимодействовать с надзорными органами и регулярно выезжать в командировки.

До полумиллиона рублей обещают frontend-разработчику, который возьмет на себя труд разрабатывать сложные веб-приложения и промо-лендинги, а также поддерживать работу уже существующих продуктов компании. Аналогичным окладом заманивает к себе зубного техника-керамиста одна из столичных клиник. Специалист будет изготавливать цельнокерамические и металлокерамические конструкции, E-Мax вкладки, выполнять облицовку готовых металлических каркасов композитом и керамикой.

Также до 500 тысяч рублей обещают платить офтальмохирургу в Ростове-на-Дону и главному технологу на производстве кормов для непродуктивных животных в Алабуге.

Пластический хирург, которого возьмут в одну из московских клиник, тоже может рассчитывать на зарплату в полмиллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области разместили вакансию капитана научно-исследовательского судна. Работодатель обещал платить ему до 620 тысяч рублей.

Из сезонных вакансий летом 2024 года самой высокооплачиваемой оказалась позиция тренера водных программ, которому в Москве предлагали зарплату до 250 тысяч рублей в месяц при сменном рабочем графике. На втором месте — аниматор. В Сочи он мог рассчитывать на 160 тысяч рублей в месяц. Инструктору по серфингу обещали платить до 150 тысяч рублей.

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