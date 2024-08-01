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18:21, 1 августа 2024Бывший СССР

ВКС России поразили украинскую роту ПВО

ВКС России нанесли удар ракетой X-35 по позициям роты ПВО ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар ракетой Х-35 по позиции радиотехнической роты ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны страны.

По информации ведомства, в результате ракетного удара уничтожены радиолокационная станция СТ-68, кабина боевого управления, автомобиль, дизель-электростанция и до 25 военнослужащих ВСУ.

Ранее 1 августа сообщалось, что Армия России уничтожила три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot. Цели были поражены дальнобойным оружием — авиацией, беспилотниками и ракетами, пояснили в военном ведомстве.

Там в Минобороны раскрыли суточные потери украинских войск. Там рассказали, что самые большие потери в рядах ВСУ произошли в зоне ответственности подразделений российских группировок войск «Запад» и «Юг» — 535 и 570 бойцов соответственно.

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      Анастасия Яланская
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