ВКС России нанесли удар ракетой X-35 по позициям роты ПВО ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар ракетой Х-35 по позиции радиотехнической роты ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны страны.

По информации ведомства, в результате ракетного удара уничтожены радиолокационная станция СТ-68, кабина боевого управления, автомобиль, дизель-электростанция и до 25 военнослужащих ВСУ.

Ранее 1 августа сообщалось, что Армия России уничтожила три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot. Цели были поражены дальнобойным оружием — авиацией, беспилотниками и ракетами, пояснили в военном ведомстве.

Там в Минобороны раскрыли суточные потери украинских войск. Там рассказали, что самые большие потери в рядах ВСУ произошли в зоне ответственности подразделений российских группировок войск «Запад» и «Юг» — 535 и 570 бойцов соответственно.

