Задействованный при обмене Бута самолет приземлился в Мурманске

Самолет, задействованный при обмене Бута, приземлился в Мурманске

В Мурманске приземлился самолет Ан-148-100Е, задействованный в 2022 году при обмене бизнесмена Виктора Бута, помилованного в США после обвинения в торговле оружием. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Самолет вылетел из московского аэропорта Внуково в 6:11 по московскому времени, приземлившись в Калининграде в 8:40. Затем он покинул Калининград.

Ан-148-100Е, приземлившийся в Мурманске, принадлежит специальному летному отряду «Россия». Именно этот борт был задействован при обмене Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в декабре 2022 года.

Ранее стало известно, что шесть спецбортов этого же летного отряда поднялись в небо на фоне слухов о новом обмене.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия и западные страны готовят крупный обмен заключенными.