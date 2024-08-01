Запасы угля в Кемеровской области оценили

Министр угольной промышленности Кузбасса: угля хватит на тысячу лет

По прогнозам, запасы угля в Кемеровской области оцениваются в 300 миллиардов тонн. Об этом заявил министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев. Его цитирует РИА Новости.

Таких запасов, по его словам, хватит на тысячу лет, даже если в год в Кузбассе будут добывать по 300 миллионов тонн. Министр уточнил, что на данный момент там добыли 10,5 миллиарда тонн угля. Этот учет начали вести с 1860 года, когда там стартовало промышленное освоение месторождений.

Ранее сообщалось, что в июне экспорт российского коксующегося угля упал до минимума с мая 2022 года. Поставки упали на 18 процентов. Главной причиной этого специалисты называют низкую рентабельность.

Кроме того, больше половины угольных компаний России оказались убыточными. Их совокупная прибыль в годовом выражении снизилась в 15 раз. В январе-апреле 2023 года доля убыточных предприятий составляла 32,7 процента.