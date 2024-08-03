Число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае резко выросло

В ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали 25 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае резко выросло — с 10 до 25. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

По информации медиков, трое из пострадавших — несовершеннолетние. При этом, как отметили в министерстве здравоохранения региона, никто из пострадавших госпитализирован не был.

Как сообщалось ранее, автобус с туристами опрокинулся в Березовском районе Красноярского края. По предварительным данным, водитель не правился с управлением с допустил съезд в кювет. Это произошло около 07:30 по местному времени.

Похожая авария произошла ранее в Ростовской области. Там грузовик столкнулся с рейсовым автобусом, от чего общественный транспорт съехал в кювет и перевернулся.