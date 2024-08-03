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21:46, 3 августа 2024Спорт

Французский прыгун с шестом сбил планку гениталиями и лишился шансов на медаль ОИ

Прыгун с шестом Аммирати сбил планку гениталиями и лишился шансов на медаль ОИ

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Французский прыгун с шестом Антони Аммирати провалил одну из попыток в квалификации и лишился шансов на медали. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен не смог преодолеть высоту 5 метров и 70 сантиметров. Он сначала задел планку коленями, а затем окончательно сбил ее гениталиями. В итоге спортсмен не смог пробиться в финал соревнований. Решающий этап соревнований пройдет в воскресенье, 5 августа.

Действующим олимпийским чемпионом у мужчин в прыжках с шестом является швед Арман Дюплантис. На нынешних соревнованиях он квалифицировался в финал.

Олимпиада завершился 11 августа. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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      Алексей Гусев
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