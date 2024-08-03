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21:34, 3 августа 2024Россия

Над российским регионом уничтожили украинский беспилотник

МО: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: David W Cerny / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

В ведомстве уточнили, что украинский дрон самолетного типа был сбит около 20:00. Подробностей происшедшего не сообщается. Действия ВСУ в Минобороны охарактеризовали как попытку совершить террористическую атаку.

Ранее 3 августа беспилотники ВСУ массово атаковали Белгородскую область.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что операция армии России по созданию зоны безопасности в граничащей с Белгородской Харьковской области будет продолжена до ее успешного завершения. В Кремле заявляли, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области от атак Вооруженных сил Украины из Харьковской области, однако для этого требуется время.

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      Марина Совина
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