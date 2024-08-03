По делу об убийстве Хании задержали десятки человек

NYT: в Иране более 20 человек задержаны по делу об убийстве Хании

Более двух десятков человек были задержаны в Иране по делу об убийстве главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как утверждают собеседники издания, среди задержанных есть высокопоставленные офицеры разведки и военные чиновники. Иранские спецслужбы считают, что агенты разведывательной службы Израиля «Моссад» все еще находятся в стране.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в ночь на 31 июля в Тегеране. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов». Как сообщалось ранее, ликвидация Исмаила Хании стала демонстрацией силы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на обстрел Голанских высот со стороны Ливана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал суровое наказание в ответ на убийство Хании.