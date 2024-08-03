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07:35, 3 августа 2024Россия

Обвиняемому в хищениях полковнику Пешкову запретили участвовать в СВО

Адвокат Борщев: Минобороны отказало полковнику Пешкову в участии в СВО

Фото: Артур Новосильцев / Агентство «Москва»

Министерство обороны России отказало арестованному по делу о хищениях в ходе поставок продовольственных пайков в зону специальной военной операции (СВО) полковнику Дмитрию Пешкову в прошении об участии в СВО. Об этом ТАСС рассказал адвокат военачальника Петр Борщев.

По его словам, в интернете есть большое количество видеозаписей, на которых Пешков совершает героические поступки. Адвокат отметил, что подсудимый согласен на любую должность и просит лишь «дать ему оружие и окоп», однако Минобороны не стало одобрять его просьбу.

«Офицер, участник СВО — он более 25 лет отслужил в российской армии, а его никуда не отправляют», — подчеркнул Борщев.

Ранее Дмитрий Пешков был арестован. Он обвиняется по статье 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»). Второй фигурант по делу Пешкова согласился сотрудничать со следствием, за что получил послабление.

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