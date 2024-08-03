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10:53, 3 августа 2024Наука и техника

Раскрыта новая теория строительства египетских пирамид

ResearchGate: древнейшую пирамиду Египта строили с использованием подъемника

Фото: Marko Djurica / Reuters

Новую теорию строительства египетских пирамид раскрыли ученые. Исследование опубликовано в журнале ResearchGate.

Исследователи Université d'Orléans допустили, что древнейшая в Египте пирамида Джосера в Саккаре могла быть построена с использованием гидравлического подъемника. Таким образом массивные камни поднимались наверх через специальную камеру. Уточняется, что не все специалисты согласились с подобными выводами.

Гипотеза строится на находках при обследовании водоразделов вблизи пирамиды. Ученые предполагают, что водозабор Гиср-эль-Мудир мог в древности представлять собой плотину с временным озером, контролирующим поток воды для работы лифта.

Кроме того, пирамиду Джосера мог окружать крупный ров, наполненный водой, в южной части которого обнаружили монументальную линейную высеченную в скале конструкцию. «Она состояла из последовательных глубоких отсеков, сочетала в себе технические требования водоочистного сооружения: отстойник, водохранилище и систему очистки», — сообщили исследователи.

«Древние архитекторы, вероятно, поднимали камни из центра пирамиды "вулканическим" способом, используя свободную от осадков воду из южной части сухого рва. Древние египтяне славятся своим новаторством и мастерством в гидравлике с помощью каналов для орошения и барж для транспортировки огромных камней», — говорится в исследовании.

Ранее была раскрыта главная загадка египетских пирамид.

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      Мария Рюрикова
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