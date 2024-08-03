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12:24, 3 августа 2024Бывший СССР

Российский военный рассказал о защищающей украинские дроны модификации

Боец ВС РФ с позывным Стриж: ВСУ защищают беспилотники бронеплитами

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские военные укрепляют беспилотники бронеплитами. О защищающей дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) модификации рассказал российский военный с позывным Стриж, его цитирует RT.

По словам военнослужащего, благодаря этой модификации дроны ВСУ становится еще сложнее поразить стрелковым оружием. Стриж отметил, что знает лишь один случай, когда украинский беспилотник удалось подстрелить из снайперской винтовки.

Военный рассказал, что для уничтожения вражеских дронов российские бойцы используют беспилотники.

Ранее сообщалось, что российские военные сбили украинский дрон «Баба-яга» с помощью приманки. В качестве нее был использован сгоревший автомобиль.

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      Марк Леонов
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