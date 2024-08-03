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23:21, 3 августа 2024Мир

США и Британия призвали своих граждан покинуть Ливан

Посольства США и Великобритании призвали своих граждан покинуть Ливан

Фото: Raúl Nájera / Unsplash

Посольства США и Великобритании призвали своих граждан покинуть Ливан. Об этом сообщается на сайтах дипмиссий.

Граждан Соединенных Штатов, которые решили не покидать Ливан, призвали «подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми укрыться в течение длительного периода времени».

Британское посольство порекомендовало своим гражданам покинуть Ливан, пока доступны коммерческие рейсы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об эвакуации 30 граждан страны из Ливана.

30 июля Армия обороны Израиля нанесла удар по пригороду Бейрута с помощью беспилотника. Целью атаки стал командир ливанского шиитского движения «Хезболла».

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      Марина Совина
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