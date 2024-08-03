ЦАХАЛ поразил центр управления ХАМАС на севере сектора Газа

Армия Израиля заявила о поражении центра управления ХАМАС на севере Газы

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по центру оперативного управления, производства и хранения оружия радикальной палестинской организации ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что ранее атакованный объект «был известен как школьный комплекс Хамама». Ранее на его территории «обучались террористы», а также «планировались и осуществлялись атаки» на Израиль и израильских военных.

Ранее в Белом доме выразили надежду на прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Советник Джон Кирби заявил, что в США надеются на перемирие даже после атаки на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию.

1 августа газета The New York Times сообщила, что США провели переговоры с чиновниками из Израиля, Катара, Ирака и Саудовской Аравии по прекращению огня в секторе Газа после того, как Хания ушел из жизни в результате ракетного удара.