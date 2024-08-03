Во Франции ответили на обвинения аргентинцев после драки на Олимпиаде-2024

Диалло: аргентинцы провоцировали французских футболистов на Олимпиаде-2024

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло ответил на обвинения аргентинцев, которые обвинили французскую сторону в драке после четвертьфинального матча мужского олимпийского турнира 2024 года в Париже. Его слова приводит RMC Sport.

Диалло заявил, что аргентинцы сами провоцировали французских футболистов. «Нам удалось продержаться до 100-й минуты. Но, к сожалению, дальше ситуация обострилась», — рассказал он.

Игроки сборных Франции и Аргентины по футболу устроили драку на поле после 1/4 матча мужского олимпийского турнира 3 августа. Инцидент произошел после того, как французская команда одержала победу со счетом 1:0. Отмечается, что конфликт на поле длился несколько минут, а затем продолжился в подтрибунном помещении.

Сборная Франции вышла в полуфинал олимпийского турнира, где сыграет с командой Египта. Матч пройдет 5 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.