Двигатель нового китайского автомобиля треснул через девять месяцев использования

Двигатель нового автомобиля Omoda сломался через девять месяцев после покупки

Двигатель купленного москвичом китайского автомобиля сломался меньше чем через год после начала использования. Об этом пишет Life.ru.

Сергей купил новую машину Omoda C5 девять месяцев назад в салоне. Вскоре после покупки у автомобиля потек антифриз, а в ходе диагностики механик заметил, что треснула головка блока цилиндра. Пробег при этом составлял всего 12 тысяч километров.

По словам дилера, это первый подобный случай, зафиксированный в России. Сергею предложили по гарантии заменить все детали и устранить неполадки. Срок ремонта должен был составить около двух недель. Однако по прошествии оговоренного срока работы так и не были начаты. Как оказалось, на центральном складе нет нужных запчастей, хотя их закупку уже согласовали. Сроки возврата машины постоянно сдвигают.

Кроме того, обнаружились трещины на фарах. Однако дилер отказался их менять, поскольку причиной сочли пескоструй на дороге.

Ранее сообщалось, что в марте 2024 года ввоз машин россиянами для личного пользования через Владивосток вырос до уровня досанкционного периода. Основными странами-поставщиками остались Япония и Южная Корея, при этом часть машин, преимущественно с двигателем объемом до двух литров, поставили из Китая.