Кадыров прокомментировал обмен заключенными с США

Кадыров отреагировал на обмен заключенными словами, что Путин своих не бросает

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что состоявшийся между Россией и США обмен заключенными в очередной раз показал, что президент Владимир Путин своих людей не бросает. Свое мнение руководитель республики выразил в эфире телеканала «Россия 1».

«Когда я иду на все, знаю, что за мной стоит наш президент. И он своих не бросает. (...) Главное, что есть человек, который тебе доверяет и верит. Ты этому человеку жизнью обязан. Поэтому вот эти люди, которые вернулись, и президент проявил к ним такое уважение — это достойно», — прокомментировал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что в очередной раз получил гарантии, что «сзади есть спина», на которую можно опереться. Благодаря этому знанию можно смело идти защищать родную страну.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал предателями россиян, выданных за границу в результате обмена заключенными между РФ и Западом. По его словам, Россия передала странам Запада иностранцев, которые совершили уголовные преступления, причем, как уточнил он, некоторые из них были осуждены за шпионаж.