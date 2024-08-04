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18:04, 4 августа 2024Россия

Кадыров прокомментировал обмен заключенными с США

Кадыров отреагировал на обмен заключенными словами, что Путин своих не бросает

Фото: Kirill Zykov / Sputnik / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что состоявшийся между Россией и США обмен заключенными в очередной раз показал, что президент Владимир Путин своих людей не бросает. Свое мнение руководитель республики выразил в эфире телеканала «Россия 1».

«Когда я иду на все, знаю, что за мной стоит наш президент. И он своих не бросает. (...) Главное, что есть человек, который тебе доверяет и верит. Ты этому человеку жизнью обязан. Поэтому вот эти люди, которые вернулись, и президент проявил к ним такое уважение — это достойно», — прокомментировал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что в очередной раз получил гарантии, что «сзади есть спина», на которую можно опереться. Благодаря этому знанию можно смело идти защищать родную страну.

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      Наталья Обрядина
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