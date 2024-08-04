Россияне, которые были переданы за границу в рамках обмена заключенными между РФ и странами Запада, являются предателями, убежден заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Политик предупредил, что им стоит «оглядываться по сторонам».
По словам Медведева, в рамках двустороннего обмена Москва отдала Западу иностранцев, которые совершили уголовные преступления, некоторые из них были осуждены за шпионаж. А вторую часть заключенных представляли граждане РФ, которые поставили жизненной целью разрушение собственной страны, убежден Медведев.
Неважно, идет ли речь о так называемой несистемной оппозиции, которая с пеной у рта, высунув язык, рвалась к власти. Или о тех, кто искренне, до дрожи ненавидя свою Родину, словом и делом пытался изничтожить общегражданский мир и идеологические устои общества
«И то и другое уже было в нашей стране в начале XX века, и хорошо известно, чем закончилось. Скажем прямо — они предатели. Если не в правовом, то во всяком случае в нравственном смысле слова», — заявил он.
Медведев подчеркивает, что они представляют экзистенциальную угрозу существованию России, поэтому иностранные лидеры принимают их с радостью.
«Пусть и дальше захлебываются лаем, мечтая о разрыве на части тела нашей страны и подчинении ее окровавленных кусков власти их Великого Мастера. Но при этом, как я уже написал, пусть не забывают о бренности своего существования в этом мире. По сторонам оглядываются, короче. А в общем — пусть горят в аду!» — подчеркнул он.
Медведев назвал обмен заключенными результатом филигранной работы ведомств
Состоявшийся обмен является самым масштабным в новейшей истории России, заявил Медведев. Произошедшее — результат филигранной работы российских и западных ведомств, убежден он. «Это была очень трудная шахматная партия, которая проводилась по лучшим учебникам, длилась утомительно долго и подчас, казалось, уходила в цугцванг», — написал политик.
По его словам, западные партнеры «проявили и должный прагматизм, и склонность к разумным компромиссам». «Было трудно, но тем не менее все состоялось и, скажем предельно откровенно, в нашу пользу», — добавил Медведев.
Обмен заключенными между США и Россией состоялся в пользу Москвы, убежден он. Политик отметил, что россияне, возвращенные в результате обмена, — патриоты, которые совершили подвиг и достойны госнаград.
В Россию из стран НАТО в рамках обмена вернулись восемь заключенных
Масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами состоялся в Турции 1 августа. В результате сделки восемь граждан России были возвращены на родину.
В Россию прилетела большая группа граждан, которых в различных странах приговорили к серьезным срокам заключения, в том числе пожизненному. Как рассказал собеседник агентства, им вменяли сотрудничество с российскими разведывательными ведомствами, хотя в ряде случаев их вина в РФ так и не была доказана.