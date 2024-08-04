Нетаньяху пообещал свести счеты с пособниками напавшего с ножом на людей под Тель-Авивом

Нетаньяху: Израиль сведет счеты с пособниками напавшего с ножом на людей

Израиль сведет счеты с пособниками напавшего с ножом на людей в пригороде Тель-Авива Холоне. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает канцелярия главы правительства.

«Сегодня утром в Холоне произошел кровавый теракт (...) Я хвалю полицейских, которые попытались установить контакт и устранили террориста. Мы будем сводить счеты со всеми, кто с ним сотрудничал», — рассказал политик.

Нетаньяху добавил, что произошедшее якобы является частью «иранской оси зла». Он также обвинил в нападении палестинское радикальное движение ХАМАС, подчеркнув, что борьба с терроризмом происходит в различных плоскостях.

Ранее стало известно, что неизвестный напал с ножом на жителей Холона в пригороде Тель-Авива. В результате он лишил одного из них жизни. Предполагается, что напавший является палестинцем, прибывшим с Западного берега реки Иордан.