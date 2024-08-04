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11:50, 4 августа 2024Мир

Неизвестный напал с ножом на жителей пригорода Тель-Авива

Неизвестный напал с ножом на жителей пригорода Тель-Авива Холон

Фото: IMAGO / SAEED QAQ / Globallookpress.com

Неизвестный напал с ножом на жителей в пригороде Тель-Авива Холон, в результате чего лишил одного из них жизни. Соответствующее заявление опубликовано на сайте израильской службы скорой помощи.

«После проведения реанимационных мероприятий медики и фельдшеры "Маген Давид адом" констатировали уход из жизни 70-летней женщины», — отмечается в заявлении медицинской службы. Дополнительно сообщается, что врачи пытаются спасти жизни еще четырех человек.

Предполагается, что напавший является палестинцем, прибывшим с Западного берега реки Иордан.

Ранее стало известно, что власти Канады призвали своих граждан отказаться от любых поездок в Израиль. Предполагается, что Иран может атаковать Израиль с 12 на 13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа.

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      Максим Габриелян
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