Российский боксер-чемпион рассказал о состоянии после избиения

Избитый толпой боксер Дмитрий Двали заявил, что готовится к операции

Российский боксер Дмитрий Двали рассказал о состоянии после избиения толпой. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что готовится к операции, которая должна пройти на следующей неделе, и надеется на восстановление зрения. «Насчет возвращения в бокс ничего не могу сказать. С божьей помощью», — добавил он.

Ранее Двали лишился глаза в Феодосии, защищая избиваемого подростка. Спортсмену сломали орбитальную кость черепа и выбили глаз. Врачи пытаются сохранить спортсмену глаз как орган, но видеть им боксер больше не сможет.

Позже стало известно, что по факту избиения спортсмена было возбуждено уголовное дело. Правоохранители уже задержали двоих подозреваемых.