Суд получил показания свидетелей по делу Иванова

РИА: следствие и суд получили показания свидетелей по делу Тимура Иванова

Следствие и суд получили показания свидетелей по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина о получении крупной взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

«Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности к инкриминируемому им преступлению», — говорится в материалах.

В этих же документах говорится, что Следственный комитет (СК) России может дополнительно допросить экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, бизнесмена Сергея Бородина и свидетелей по делу.

Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Иванову предъявили обвинение по статье 290 — «Получение взятки в особо крупном размере» УК РФ.

Суд подтвердил взятку Иванову с помощью данных налоговой. Причастность к ней также подтвердилась приобщенными материалами «с результатами оперативно-розыскных мероприятий, государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ... протоколами осмотров предметов и документов».