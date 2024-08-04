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03:01, 4 августа 2024Силовые структуры

В деле «Крокуса» появился новый свидетель

РИА: новый свидетель подтвердил причастность Шарипзоды к теракту в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Мухаммад Зоир Шарипзода

Мухаммад Зоир Шарипзода. Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы / РИА Новости

В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появился новый свидетель. Он подтвердил следствию причастность Мухаммада Зоира Шарипзоды (внесен в реестр террористов и экстремистов) к преступлению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«У следствия и суда… есть основания для вывода о наличии сведений об обоснованности (его) причастности к совершению инкриминируемого ему преступления, поскольку очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление», — говорится в материалах.

3 июня Мосгорсуд признал законным арест Шарипзоды.

2 июня сообщалось, что в Москве арестовали 18 человек по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Еще двое находятся под подпиской о невыезде. Следствием было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Мужчины, вооруженные огнестрельным оружием, напали на «Крокус Сити Холл» 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

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      Марина Совина
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