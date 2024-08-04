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15:10, 4 августа 2024Мир

В Германии выдвинули требование к странам ЕС за упрощение въезда для россиян

Bild: власти Германии призвали ЕС усилить контроль на границах с Венгрией

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал страны Евросоюза (ЕС) усилить контроль на границах на фоне решения Будапешта о смягчении визового режима для жителей России и Белоруссии. О требовании, которое выдвинули власти Германии, сообщает Bild.

Штюбген подчеркнул, что европейские договоры предусматривают пограничный контроль в исключительных случаях, к числу которых он отнес и упрощение въезда для россиян. Чиновник заявил, что считает неприемлемой саму возможность того, что жители России смогут «фактически бесконтрольно» въезжать на территорию ЕС.

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Ранее председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер призвал ЕС принять меры в связи с возможным решением Венгрии упростить выдачу виз гражданам России. Решение Будапешта глава ЕНП счел несвоевременным. Кроме того, подобным решением Венгрия якобы «открывает двери» для проникновения шпионов в ЕС, добавил он.

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      Наталья Обрядина
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