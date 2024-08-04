В Германии выдвинули требование к странам ЕС за упрощение въезда для россиян

Bild: власти Германии призвали ЕС усилить контроль на границах с Венгрией

Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал страны Евросоюза (ЕС) усилить контроль на границах на фоне решения Будапешта о смягчении визового режима для жителей России и Белоруссии. О требовании, которое выдвинули власти Германии, сообщает Bild.

Штюбген подчеркнул, что европейские договоры предусматривают пограничный контроль в исключительных случаях, к числу которых он отнес и упрощение въезда для россиян. Чиновник заявил, что считает неприемлемой саму возможность того, что жители России смогут «фактически бесконтрольно» въезжать на территорию ЕС.

Ранее председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер призвал ЕС принять меры в связи с возможным решением Венгрии упростить выдачу виз гражданам России. Решение Будапешта глава ЕНП счел несвоевременным. Кроме того, подобным решением Венгрия якобы «открывает двери» для проникновения шпионов в ЕС, добавил он.