Востоковед высказался о цели готовящегося удара Ирана по Израилю

Востоковед Тарасов: готовящийся удар Ирана по Израилю будет демонстративным

Готовящийся удар Ирана по Израилю будет демонстративным, уверен политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о цели ожидаемой атаки.

По мнению востоковеда, США стараются не допустить эскалации в регионе, поэтому контролируют возможный ответ Ирана.

«Арабские аналитики считают, что есть негласный фактор: иранская сторона ориентируется на определенные моменты в согласовании своей позиции с США. [Президент США Джо] Байден как-то спокойно говорит, что он почти уверен, что Иран не ответит на теракт в Тегеране, но если это произойдет, то не так, как по сценарию ужасов, который описывают израильские и иранские военные. Все сводится к тому, что будет операция по образцу 13 апреля, когда Иран ответил на удар по Дамаску. Тогда пять часов шла битва в виртуальном пространстве. Ракеты не долетели, все были сбиты на подступах. И сейчас идут определенные договоренности, судя по всему, между американцами и Ираном по сдерживающему фактору», — объяснил он.

Иран оказался в ситуации, когда ему нужно сохранить лицо, поэтому удар должен быть. Вопрос — когда и какой. Сейчас по всем признакам удар будет, но не таким, как ожидают. Он будет показательным, иранская сторона будет извлекать из него максимум пиар-эффекта, что они все же ответили. Он должен быть в определенном смысле демонстративным Станислав Тарасов востоковед

Три официальных лица США и Израиля ожидают, что Иран из-за обострения конфликта может нанести удар по израильской территории в понедельник, 5 августа, пишет Axios. В то же время газета The Jerusalem Post писала, что Тегеран планирует атаковать Израиль 12-13 августа, в памятный День катастрофы еврейского народа.

Эти планы связаны с ответом на нападение 31 июля на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию в резиденции в Тегеране, его спасти не удалось.