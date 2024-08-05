Международный аэропорт столицы Бангладеш закрыли из-за массовых беспорядков

Международный аэропорт Хазрат Шахджалал в столице Бангладеш Дакке закрыли на шесть часов из-за массовых беспорядков. Об этом пишет портал bdnews24.com.

О временном закрытии воздушной гавани говорится в заявлении, опубликованном Межведомственным управлением по связям с общественностью в 18:00 по местному времени (15:08 мск). Отмечается, что такое решение было принято в связи с наплывом в аэропорт большого числа людей, вышедших на улицы после известия о том, что премьер-министр Бангладеш покинула страну.

5 августа в Бангладеш студенческий протест перешел в массовые беспорядки в столице. Им противодействует полиция и лояльные действующей власти активисты. Беспорядки вынудили уйти в отставку премьер-министра Бангладеш Шейх Хасину. Она сбежала из Дакки и прибыла в город Агартала на северо-востоке Индии.

