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22:48, 5 августа 2024Мир

Армия Израиля заявила о ликвидации командира батальона ХАМАС

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира батальона ХАМАС в секторе Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира батальона «Аль-Фуркан» палестинского движения ХАМАС Джабера Азиза во время ударов 4 августа по территории двух школ в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

ЦАХАЛ называет Азиза одним из основных организаторов терактов против государства.

Ранее начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви одобрил планы на случай «различных сценариев», которые могут возникнуть на фоне подготовки Ирана к ответным мерам за атаку на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию.

До этого Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля ликвидировали полевого командира шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Отмечается, что он был вовлечен в террористическую деятельность Южного фронта движения.

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      Маргарита Пименова
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