Армия Израиля заявила о ликвидации командира батальона ХАМАС

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира батальона ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира батальона «Аль-Фуркан» палестинского движения ХАМАС Джабера Азиза во время ударов 4 августа по территории двух школ в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

ЦАХАЛ называет Азиза одним из основных организаторов терактов против государства.

Ранее начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви одобрил планы на случай «различных сценариев», которые могут возникнуть на фоне подготовки Ирана к ответным мерам за атаку на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию.

До этого Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля ликвидировали полевого командира шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Отмечается, что он был вовлечен в террористическую деятельность Южного фронта движения.