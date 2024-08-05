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23:07, 5 августа 2024Спорт

Болельщик выбежал на поле в полуфинале Олимпиады и забил гол

Болельщик выбежал на поле в матче полуфинала Олимпийских игр и забил гол

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Болельщик сборной Марокко по футболу выбежал на поле в полуфинале футбольного турнира Олимпийских игр. Об этом сообщает телеканал Матч ТВ.

Марокканский фанат выбежал на футбольное поле на шестой добавленной ко второму тайму минуте. За ним бежали пять стюардов, но остановить болельщика удалось лишь после того, как он забил гол в ворота испанцев.

Гол не был засчитан, и Испания одержала победу над Марокко со счетом 2:1. В финале олимпийского футбольного турнира испанцы встретятся с победителем матча Франция — Египет.

Ранее израильтянка Анастасия Горбенко пропустила финал на дистанции 200 метров комплексным плаванием на Играх в Париже из-за ужина, организованного Международным олимпийским комитетом (МОК). Пловчиха узнала о своем участии в финале лишь за 25 минут до старта.

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      Артём Верейкин
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