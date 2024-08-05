Девушка пожаловалась полиции на установивших камеру в ее спальне родителей

20-летняя китаянка рассказала, что родители установили камеру в ее спальне

20-летняя девушка из Китая пожаловалась на родителей, которые установили в ее спальне камеру видеонаблюдения. Об этом пишет South China Morning Post.

26 июля молодая китаянка Ли сама пришла в полицию в Пекине, чтобы пожаловаться на родителей. Студентка-второкурсница рассказала правоохранителям, что сбежала из дома, потому что ей «нужна свобода». По ее словам, отец с матерью наказывали ее за любую ошибку, били и швыряли ее телефон на пол. Кроме того, они стали наблюдать за ней при помощи круглосуточной видеосъемки. Девушка объяснила, что намерена найти подработку и жить самостоятельно, а к полицейским пришла, чтобы предупредить их на тот случай, если родители объявят ее в розыск.

Полицейский из участка утешил Ли и согласился, что ее родители выбрали неправильную форму для выражения любви и заботы. Он позвонил супругам и попросил их уважать дочь и дать ей немного свободы. Впоследствии родители согласились убрать камеру из комнаты Ли, и девушка вернулась домой.

Ранее жительница США, которая бросила двухлетнюю дочь из-за тяжелых жизненных обстоятельств, встретилась с ней более чем через 50 лет. Дочь сама нашла ее, обе женщины были счастливы восстановить связь.