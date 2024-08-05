Филиппинцу пообещали пожизненный запас курицы и бесплатную эндоскопию за золото Игр

Гимнасту Юло подарят вечный запас курицы и бесплатную эндоскопию за золото Игр

Филиппинскому гимнасту Карлосу Юло пообещали различные подарки за золото Олимпийских игр-2024. Об этом сообщает The Guardian.

Юло получит от местных бизнесменов полностью меблированную двухкомнатную квартиру, пожизненные поставки еды, запеченных макарон с сыром и курицы инасал. Также ему готовы предоставить бесплатный комплект фар, фотосессию и вечный запас чехлов на телефон. Кроме того, врач пообещал бесплатные консультации и эндоскопические процедуры после достижения атлетом 45 лет.

Юло предложили франшизу на бизнес по производству кофе и лимонных напитков. Также он может подписать контракт на 10 миллионов фунтов стерлингов и стать послом бренда косметической клиники.

На Играх-2024 Юло стал двукратным олимпийским чемпионом. Он занял первое место в вольных упражнениях и в опорном прыжке. Гимнаст стал первым мужчиной-чемпионом Игр из своей страны.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.