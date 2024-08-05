«Фонд Конрада Аденауэра» признали нежелательным в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательным «Фонд Конрада Аденауэра»

Генпрокуратура России признала нежелательной в стране деятельность международного «Фонда Конрада Аденауэра» (ФРГ). Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято по итогам прокурорской проверки, установившей, что деятельность немецкой организации не соответствует заявленным целям в виде продвижения демократии и поддержки талантливой молодежи.

В ведомстве указали, что фонд занимается распространением материалов, которые дискредитируют руководство России, ее правоохранительные органы и судебную систему. Также прокуроры установили, что немецкая организация освещает недружественную политику ряда государств относительно проводимой специальной военной операции с целью осложнения отношений между Россией и Западом и усиления противостояния.

1 августа сообщалось, что Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность четырех неправительственных организаций (НПО) из Чехии и Германии.