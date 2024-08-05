Индия объявила повышенный уровень тревоги на границе из-за беспорядков в Бангладеш

Индия объявила повышенный уровень тревоги на границе из-за протестов в Бангладеш

Пограничная служба Индии объявила повышенный уровень тревоги на границе с Бангладеш на фоне происходящих там протестов. Об этом со ссылкой на погранслужбы сообщает агентство ANI в социальной сети Х.

«Учитывая ситуацию с правопорядком в Бангладеш пограничные силы безопасности объявляют повышенную тревогу на индийско-бангладешской границе», — утверждается в сообщении.

Ранее ушедшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина из-за беспорядков покинула официальную резиденцию в Дакке, чтобы направиться в «более безопасное место».

Из-за протестов в Бангладеш также был объявлен комендантский час.