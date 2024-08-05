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17:07, 5 августа 2024Бывший СССР

Киргизия назначила нового посла в России

Президент Киргизии назначил Боконтаева новым послом республики в России

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил бывшего главу Нацбанка Кубанычбека Боконтаева послом республики в России. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Боконтаев Кубанычбек Кенешович назначен чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил об угрозах Европейского союза по поводу санкций против России. Он также рассказал о визите представителя Евросоюза по иностранным делам Борреля в киргизскую столицу.

До этого в Киргизии раскритиковали ограничения на работу мигрантов в России. По словам вице-премьера республики Эдиля Байсалова, в случае приравнивания граждан Киргизии к мигрантам из третьих стран, властям республики будет сложно объяснить своему народу участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

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      Илья Таксюр
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