Киргизия назначила нового посла в России

Президент Киргизии назначил Боконтаева новым послом республики в России

Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил бывшего главу Нацбанка Кубанычбека Боконтаева послом республики в России. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Боконтаев Кубанычбек Кенешович назначен чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил об угрозах Европейского союза по поводу санкций против России. Он также рассказал о визите представителя Евросоюза по иностранным делам Борреля в киргизскую столицу.

До этого в Киргизии раскритиковали ограничения на работу мигрантов в России. По словам вице-премьера республики Эдиля Байсалова, в случае приравнивания граждан Киргизии к мигрантам из третьих стран, властям республики будет сложно объяснить своему народу участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).