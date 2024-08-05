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12:13, 5 августа 2024Мир

Макрон захотел устроить сговор с оппозицией

Politico: Макрон ведет переговоры с оппозицией для сохранения правительства

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон ведет переговоры с представителями левой оппозиции о принятии предлагаемых ими мер в обмен на обещание с их стороны не выносить вотум недоверия правительству. О возможном «сговоре» сообщает Politico.

«Макрон не закрывает двери... Обсуждаются сделки по определенному числу мер в обмен на обещание оппозиции не голосовать за вотум недоверия, который бы привел к отставке французского правительства», — передает агентство.

16 июля Макрон принял отставку премьер-министра Франции Габриэля Атталя. Он «вместе с членами правительства обеспечит решение текущих дел до назначения нового правительства».

7 июля во Франции проходил второй тур досрочных выборов в нижнюю палату парламента республики. Глава лидирующего «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон заявил о готовности сформировать правительство.

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      Дарья Устьянцева
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