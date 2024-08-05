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10:03, 5 августа 2024Наука и техника

Обнаружен древний вид моллюсков

Science: обнаружен живший 500 миллионов лет назад моллюск

Фото: University of Oxford / phys.org

Исследователи Оксфордского университета (Великобритания) и Юньнаньского университета (Китай) обнаружили новый вид моллюсков, существовавших 500 миллионов лет назад, в раннем кембрии. Этот вид, названный Shishania aculeata, был найден в хорошо сохранившихся окаменелостях провинции Юньнань в Китае. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Shishania aculeata — это примитивный моллюск, который был плоским, не имел раковину, но был покрыт защитной колючей броней из склеритов. Склериты состояли из хитина — биополимера, который также содержится в панцирях современных крабов и насекомых.

Образцы Shishania aculeata сохранились с исключительными деталями, несмотря на мягкость их тканей. Внутренняя структура шипов включала систему каналов, указывающих на то, что шипы секретировались клеточными микроворсинками, что аналогично природному 3D-принтеру, позволяющему беспозвоночным формировать твердые части, выступающие из тела.

Твердые шипы и щетинки встречаются у некоторых современных моллюсков (например, хитонов), но они состоят из минерального карбоната кальция, а не из органического хитина, как у Shishania. Похожие органические хитиновые щетинки встречаются у других групп животных, таких как брахиоподы и мшанки, которые вместе с моллюсками и кольчатыми червями (дождевыми червями и полихетами) образуют группу Lophotrochozoa.

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      Александр Еникеев
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