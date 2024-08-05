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16:30, 5 августа 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о соревновании по вручению повесток между военкомами

Украинский военком рассказал о соревновании с коллегами по вручению повесток

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Сотрудник украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) рассказал, что военкомы соревнуются друг с другом, вручая повестки. Его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Он заявил, что сотрудники ТЦК обсуждают, сколько повесток вручили. По его словам, военкомы не имеют официального плана по количеству мобилизованных. Работник ТЦК также добавил, что его коллеги соревнуются, кто вручит повестку водителю самой дорогой машины.

Он назвал электрокар Tesla «пройденный вариантом». Ему удалость вручить повестку водителю автомобиля премиум-класса Mercedes-Benz S-Class. Военком подчеркнул, что особой «галочкой» для ТЦК является призыв на фронт водителя Mercedes-Benz G-Class («Гелендваген»).

5 августа украинский суд оштрафовал на 221 тысячу гривен (460 тысяч рублей) командира роты охраны Ивано-Франковского областного ТЦК, который взял на фиктивную службу местных футболистов. Как отмечалось, его обвинили в превышении служебных полномочий. Командиру грозило до 12 лет лишения свободы, но он раскаялся и возместил ущерб.

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      Кристина Есикова
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